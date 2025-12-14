Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) для Fight Hub TV відповів на запитання про свій майбутній бій з чемпіономом WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

Розкажіть про бій. Чи довелося вам приймати якісь умови, йти на поступки? Чи є пункт про реванш?

«Ні, немає жодного пункту про реванш, ми завжди ризикуємо всім. Умови про реванш не потрібні».

Наскільки складними були переговори з Шакуром?

«Усе потребує часу. Думаю, просто було багато «перекидань» туди-сюди. Деякі люди з того боку були дуже впертими щодо двох пунктів, але ми були готові до бою. Готові вже давно. Окрім цих двох пунктів, нічого надто складного не було».

Ви щось зрозуміли з дуелі поглядів?

«Так. Я його поб’ю!».

Нагадаємо, поєдинок між Теофімо та Шакуром відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу The Ring VI у Нью-Йорку. Подію транслюватиме DAZN.