«Чудовий бій може відбутися будь-де». Президент WBC оцінив масштаби протистояння Ф’юрі — Джошуа
Маурісіо Сулейман розповів, де може відбутися бій
Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман на YouTube-каналі Pro Boxing Fans прокоментував ситуацію довкола потенційного місця проведення поєдинку між британськими надважковаговиками Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).
Все впирається в контракти. Завжди є побажання, добрі наміри, але вирішальним є саме контракт. Я не знайомий із подробицями їхньої угоди. Тому не можу дати вичерпної відповіді. Можу лише сказати, що це грандіозний бій, який захоче побачити весь світ, і якщо він відбудеться, то запам’ятається як особлива подія. Сподіваюся, так і буде.
Очільник WBC висловився й щодо проведення бою у Великій Британії, провівши паралелі з іншими масштабними поєдинками в історії боксу.
Важко сказати. Звісно, всі пам’ятають подію в Ірландії за участю Кеті Тейлор, коли зібралося 83 тисячі глядачів, або як Чавес заповнив Ацтеку. Але ж були й Мохаммед Алі та Джо Фрейзер, які зібрали повний зал в Медісон-сквер-гарден, а потім билися на Філіппінах. Алі також бився в Заїрі. Тож усе залежить від контрактів і промоутерів. Чудовий бій може відбутися будь-де у світі. Кожен має свої аргументи, але зрештою все зводиться до контракту та юридичних питань. Тому цю тему складно обговорювати.
Ф'юрі – Усику: «Я зроблю тобі шалену пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися».
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