«Вибудовуємо малюнок бою»: Сенченко — про стратегію Чухаджяна на поєдинок з Донованом
Бій відбудеться 15 травня
близько 3 годин тому
Відомий український тренер та ексчемпіон світу В’ячеслав Сенченко розповів про фінальний етап підготовки свого підопічного Карена Чухаджяна (26-3, 14 КО) до поєдинку проти ірландця Педді Донована (14-2, 11 КО).
В коментарі для LuckyPunch фахівець підбив підсумки тренувального збору та окреслив план на найближчі дні:
Щодо кемпу в Ризі — ми провели там 4 тижні, майже 5. Загалом кемпом задоволені, підготовка теж пройшла добре. Ми підходимо до бою в хорошій формі, тому вже чекаємо на поєдинок. Налаштовуємося, зараз вже більше йде тактичне налаштування: вибудовуємо малюнок бою, який маємо реалізувати для перемоги, проговорюємо всі тактичні моменти. Також уже контролюємо вагу, щоб усе було в нормі. У четвер — зважування, і після цього будемо повністю готові до бою.
Нагадаємо, бій Чухаджян — Донован відбудеться 15 травня. Переможець отримає статус обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Льюїс Крокер.
