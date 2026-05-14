Дубль Сторчоуса приніс Кудрівці перемогу над Рухом у перенесеному матчі УПЛ
Львів'яни відповів голом Романа
5 хвилин тому
У матчі 28-го туру УПЛ Кудрівка обіграла Рух із рахунком 2:1. Зустріч була перенесена на день через тривалу повітряну тривогу напередодні.
Результат поєдинку визначив дубль Сторчоуса на старті гри. На 3-й хвилині півзахисник скористався помилкою Бойка, а ще за три хвилини вдало зіграв на добиванні. Рух відповів голом Романа лише наприкінці другого тайму.
УПЛ. 28-й тур
Кудрівка – Рух – 2:1
Голи: Сторчоус, 10, 13 – Роман, 86
Ця перемога стала першою для Кудрівки під керівництвом Олександра Протченка. Після цього туру команда має 25 очок і посідає 13-те місце. Рух із 21 балом залишився на 14-й позиції.
