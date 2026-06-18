Володимир Кириченко

Лас-Вегас став одним із головних претендентів на проведення поєдинку між ексволодарем титулів у надважкому дивізіоні британцем Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Про це повідомляє The Athletic.

Також розглядаються й інші американські міста, проте угода ще не досягнута.

У контракті Джошуа на бій зазначено, що поєдинок має відбутися у Великій Британії. Для проведення бою в США цей контракт необхідно буде переглянути протягом найближчих тижнів, але джерела, близькі до переговорів, не виключають такої можливості.

Раніше BoxingScene повідомляв, що бій може пройти на стадіоні Соу-Фай Стедіум поблизу Лос-Анджелеса. Інсайдер Ден Рафаель спростував цю інформацію, заявивши, що він відбудеться у Великій Британії.

Ентоні 25 липня проведе бій проти Крістіана Пренги, суперник Тайсона на проміжний бій поки невідомий.

Нагажаємо, що Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.