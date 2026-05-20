Френк Воррен, промоутер британських боксерів – чемпіона WBO у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексволодаря титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), для talkSPORT поділився думками про їх потенційний реванш.

«Вони мають право на реванш і вже повідомили нас, що хочуть його провести. Якщо реванш станеться, то це відбудеться десь восени. Вони хочуть потанцювати знову, і ми це влаштуємо.

Відгуки, які ми отримали від усіх, просто неймовірні, тому, гадаю, зрештою все зведеться до стадіону. Надважка вага зараз є найцікавішою за останні роки, це просто фантастика. Це великий бій, і ми віримо, що він достатньо масштабний, аби проводити його на стадіоні.

Ми влаштовували шоу в Іпсвічі, Лідсі, Лондоні та по всій країні. Ми несемо бої людям – у цьому й полягає суть промоутерського бізнесу.

Варіантів багато. Я хочу провести бій на «Емірейтс», але наразі просто намагаюся змусити їх трохи збити ціну».