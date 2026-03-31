«Я б організував цей бій прямо зараз»: Френк Воррен — про поєдинок Ітауми проти Усика
Промоутер впевнений, що Вемблі буде заповнений на 100%
близько 3 годин тому
Промоутер британського важковаговика Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) Френк Воррен висловив намір провести поєдинок свого підопічного проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наводить Ring Magazine.
Глава Queensberry Promotions вважає, що такий бій здатний зібрати стадіон Вемблі та залучити рекордну аудиторію.
Мені подобається Алекс. Подивіться на нього і на пояси, які у нього є. Подивіться на його послужний список. Наступного разу він битиметься з кікбоксером за гроші в Єгипті, і удачі йому. Ви не думаєте, що ми б заповнили Вемблі до відмови, якби там був бій Мозеса та Усика? Ми б заповнили його в п’ять чи шість разів прямо зараз, і кількість платних трансляцій злетіла б до небес. Я дуже обережний у тому, що роблю з бійцями, як ви знаєте, але так, я б організував цей бій прямо зараз. Стиль визначає бій. Він має молодість, швидкість. Алекс — великий боєць. Я думаю, цей молодик — щось особливе.
Ітаума брутально нокаутував Франкліна на шоу в Манчестері.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04