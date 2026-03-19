Сергій Лапін, директор команди володаря титулів у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), для talkSPORT розповів, що тривають переговори щодо статусу поєдинку його клієнта проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Це робочі процеси, якими команда зараз займається. Рішення буде прийнято найближчим часом.

Ми поважаємо всі організації та їхні правила і намагаємося знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх залучених сторін.

Ситуація з поясами завжди складна, оскільки в ній задіяно кілька організацій, і кожна з них має свої правила та зобов’язання.

Зараз тривають обговорення. Як тільки все буде остаточно вирішено, ми про це повідомимо».