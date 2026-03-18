Денис Сєдашов

Директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін пояснив, чому команді українця не вдалося домовитися про поєдинок із Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО). Слова наводить Boxing News.

За словами функціонера, сторони дійсно розглядали можливість організації бою, який планували провести у США. Втім, переговори затягнулися довше, ніж очікувалося, і ситуація змінилася.

Ми обговорили можливість організації поєдинку з Вайлдером і спочатку планували, що він відбудеться у США. Однак переговори затягнулися сильніше, ніж ми очікували, у підсумку Вайлдер погодився на бій із Чісорою. У боксі таке буває — поки тривають переговори, з’являються інші можливості. Сергій Лапін

Бій Усика проти кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.

Раніше відомий боєць Том Аспіналл розповів, як Верхувен може перемогти Усика.