«Він би впорався»: Льюїс відповів, чи вижив би Усик у ринзі з легендами 90-х
Колишній абсолютний чемпіон світу впевнений, що українець має все необхідне, щоб перемагати в будь-яку епоху боксу
близько 2 годин тому
Легендарний Леннокс Льюїс поділився думками про те, як Олександр Усик (24-0, 15 KO) виглядав би на тлі топових важковаговиків 80-х та 90-х років. Слова наводить Boxing News.
Льюїс провів паралель між українцем та іншою легендою — Евандером Холіфілдом, відзначивши схожість їхніх фізичних даних та ментальної міцності.
Він чудово вписався б [у мою епоху]. Подивіться, як виступав Евандер Голіфілд. Олександр такого ж зросту і такий же сильний. Думаю, у нього все вийшло б.
