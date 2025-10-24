Ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився щодо свого гіпотетичного повернення до рингу. «Циганського короля» цитує fightnews.info:

Для мене немає жодних реальних причин повертатись на боксерський ринг. Мені 37 років, мене били останні 25 років. З якого дива я повинен хотіти повернутися в бокс? Я бився заради грошей, титулів і всього іншого лайна, але зараз у мене більше грошей, ніж я можу витратити. У мене необмежену кількість сраних поясів та титулів. Чи робить мене це щасливішим? Ні.

Чи була ця погоня краща за саму перемогу? Так. Чесно кажучи, сходження на вершину було краще за саму вершину. Це завжди так.