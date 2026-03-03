Денис Сєдашов

Відомий британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) в коментарі YouTube-каналу talkSPORT Boxing приєднався до критиків майбутнього поєдинку між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Британець переконаний, що такий бій не має бути титульним, а статус офіційного захисту лише шкодить кар'єрам інших претендентів.

Мені цей бій не дуже подобається, його не слід було санкціонувати, це мав бути виставковий бій. Йому слід відмовитися від поясів, дозволити Вордлі, Кабаєлу і усім цим надважковаговикам отримати шанс стати чемпіоном. Нехай вони це роблять, а ти проводь свої виставкові бої і заробляй гроші. Я не заздрю йому, в нього була чудова кар’єра, але не роби цього ціною кар’єр інших людей. Дейв Аллен

На думку британця, єдиною мотивацією для проведення такого поєдинку є фінансовий аспект.

Так, я думаю, що справа тільки в грошах, але скільки їх потрібно, щоб достатньо? Якби я заробляв мільйони фунтів, не думаю, що я хотів би більше мільйонів. Очевидно, що фінансово є стимул для проведення такого бою, але для самого Усика який сенс? Дейв Аллен

Поєдинок, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі, матиме статус «спеціальної події».