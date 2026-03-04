Володимир Кириченко

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен для The Ariel Helwani Show поділився думками про те, що WBC санкціонувала його бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) як добровільний захист титулу українцем.

А чи казали вам із самого початку, що це буде бій за титул WBC? Бо коли про поєдинок оголосили вперше, у WBC сказали, що створять спеціальний пояс, а за два дні передумали й заявили: «Ні, насправді на кону буде повноцінний титул». Що казали вам?

«Мені казали: «Так, ми хочемо щось зробити, але дамо знати пізніше, що саме це буде – чи то бій за один титул, чи ще за щось». Я такий: «Окей, подивимось». Я був згоден просто вийти проти Усика, а потім вони приходять і кажуть: «Гей, на кону буде пояс WBC, тому що в нього запланований добровільний захист».

У WBC є свої... ну, я точно не знаю, що саме, але у них є певні правила чи санкції щодо того, як вони оцінюють суперників – чи достатньо вони серйозні. Тож, гадаю, WBC оцінили мою репутацію у бойових мистецтвах як кікбоксера. І так, як я вже казав, я доміную в кікбоксингу вже понад десять років. Тому, мабуть, мого резюме було достатньо, щоб вони санкціонували це як бій за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі».

Я знаю, що деякі затяті фанати боксу кажуть: «О, ви знаєте, те та се...». Якою буде ваша відповідь тим людям, які вважають, що ви не заслуговуєте на титульний бій WBC?

«Цілком розумію. Я їх повністю розумію, бо це їхній спорт. Це те, що вони люблять і що вони захищають. Звісно. Але я думаю, що ми зараз зовсім в іншому часі, ніж п’ять чи десять років тому. І я вважаю, що все продовжує розвиватися. Зараз усе відбувається в набагато ширшому та більшому масштабі, ніж будь-коли.

Особливо якщо подивитися на ситуацію зараз. Я пам’ятаю часи до бою Френсіса Нганну проти Тайсона Ф’юрі. Я бачив багато постів у соцмережах у стилі: «Гей, бокс помер, бокс нікому не цікавий, бла-бла-бла». Але потім з’явився Його Високоповажність і організував великий бій Нганну проти Ф’юрі, і всі погляди були прикуті до нього. Мені здається, саме тоді все у світі боксу знову стало актуальним. Бокс знову став таким же великим, як сьогодні. Думаю, минуло багато часу відтоді, як він був на такому рівні.

І чому так? Бо, на мою думку, Його Високоповажність іде направо, коли всі інші йдуть наліво. Він мислить нестандартно, тоді як усі хочуть залишатися в межах своєї «коробки». Але чому б не вийти за ці межі? Мені подобається ця ідея».

Ви маєте уявлення, чому пояси IBF або WBA, якими володіє Усик, не стоять на кону?

«Ні, гадки не маю».

Ріко, попри те, що не входить в рейтинг WBC та провів лише один поєдинок у профібоксі, має шанс стати чемпіоном світу.

Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.

