Колишній чемпіон світу, а нині тренер, Вʼячеслав Сенченко, для LuckyPunch поділився думками про майбутній бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) та 36-річного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Чесно кажучи, я не знаю, навіщо Усику цей бій. Мабуть, він фінансово вигідний, адже хтось запропонував йому хороші гроші. З точки зору боксу цей поєдинок незрозумілий.

Ненормально, що Верховен буде боксувати за титул WBC. Якби нідерландець був у топ-15 рейтингу Світової боксерської ради, тоді це була б інша справа. Але зараз я взагалі не розумію, як WBC дала згоду на захист титулу з таким суперником.

Верховена немає в топ-15 рейтингу, і, на мою думку, такий поєдинок лише шкодить боксу, адже є боксери, які чекають на свій шанс і не можуть його отримати.

Що Верховен може показати проти Усика? Не знаю, але, мабуть, для перемоги йому потрібно нокаутувати українця. Проте не думаю, що це можливо».