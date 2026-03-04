Ексчемпіон світу з України відповів, чи потрібен Усику бій проти Верховена
Титулований боксер назвав головну причину
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу, а нині тренер, Вʼячеслав Сенченко, для LuckyPunch поділився думками про майбутній бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) та 36-річного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Чесно кажучи, я не знаю, навіщо Усику цей бій. Мабуть, він фінансово вигідний, адже хтось запропонував йому хороші гроші. З точки зору боксу цей поєдинок незрозумілий.
Ненормально, що Верховен буде боксувати за титул WBC. Якби нідерландець був у топ-15 рейтингу Світової боксерської ради, тоді це була б інша справа. Але зараз я взагалі не розумію, як WBC дала згоду на захист титулу з таким суперником.
Верховена немає в топ-15 рейтингу, і, на мою думку, такий поєдинок лише шкодить боксу, адже є боксери, які чекають на свій шанс і не можуть його отримати.
Що Верховен може показати проти Усика? Не знаю, але, мабуть, для перемоги йому потрібно нокаутувати українця. Проте не думаю, що це можливо».
Поєдинок між Усиком та Верховеном пройде 23 травня в Гізі, Єгипет.
Раніше у WBC пояснили, чому дозволили українцю такий бій.