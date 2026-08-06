Денис Сєдашов

Перспективний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) розповів, чому відмовляється розглядати поєдинки проти ексонкурентів за світові титули — Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

За словами проспекта, обидва легендарні співвітчизники вже пройшли пік своєї форми, тому кидати їм виклик було б неетично. Слова наводить Fight News.

Для мене викликати їх чи навіть думати про виклик було б нешанобливо. Ей Джей не знаходиться на своєму піку, як і Тайсон Ф’юрі. Я думаю, що було б неповажно говорити, що хочу побитися з цими хлопцями. Я не намагаюся їх гейтити або кидати на них тінь, але вони не ті бійці, якими були. Вони все ще дуже гарні та вмілі бійці. Якби ми всі втрьох перебували у розквіті сил, то це були б чудові бої. Але я краще сфокусуюсь на поєдинку з Філіпом Хрговичем. Мозес Ітаума

Наразі Ітаума повністю зосереджений на підготовці до поєдинку проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО). Мегабій відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні.

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