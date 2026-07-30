У США «знищили» роботу Голуба та Лапіна в бою Джошуа проти Пренги
В них є аргументи
близько 2 годин томуПідписатися в
Журналіст ESPN KnockOut, інсайдер та коментатор Хуліус Джуліаніс відреагував на роботу українського тренера Єгора Голуба та Сергія Лапіна, директора команди колишнього абсолюта у двох дивізіонах Олександра Усика (25-0, 16 КО), в бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).
«Ти не слухаєш кут, слухай; Тримайся, не падай (на канвас). Нам потрібен «вогонь», бийся».
Ентоні Джошуа практично міг би обійтися без тренерів; будь-який його друг у Facebook міг би дати йому таку пораду».
36-річний Ентоні переміг Пренгу нокаутом у другому раунді, після того, як двічі побував у нокдауні у першому.
До бою Джошуа готувала команда Усика – це був вже другий табір британця під їхнім керівництвом.
Цей поєдинок для Ентоні має стати проміжним перед боєм проти Тайсона Фʼюрі – сторони підписали контракт на мегафайт в четвертому кварталі цього року.
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