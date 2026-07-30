Володимир Кириченко

Журналіст ESPN KnockOut, інсайдер та коментатор Хуліус Джуліаніс відреагував на роботу українського тренера Єгора Голуба та Сергія Лапіна, директора команди колишнього абсолюта у двох дивізіонах Олександра Усика (25-0, 16 КО), в бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

«Ти не слухаєш кут, слухай; Тримайся, не падай (на канвас). Нам потрібен «вогонь», бийся». Ентоні Джошуа практично міг би обійтися без тренерів; будь-який його друг у Facebook міг би дати йому таку пораду».

"No estás escuchando a la esquina, escucha;

Aguanta, no caigas (a la lona). Necesitamos 'fuego', pelea"



A Anthony Joshua prácticamente le habría dado igual ir sin entrenadores, esos consejos se los da cualquier paisano de facebook pic.twitter.com/3JorSy7cn9 — JuliusJulianis (@julianisjulius) July 28, 2026

36-річний Ентоні переміг Пренгу нокаутом у другому раунді, після того, як двічі побував у нокдауні у першому.

До бою Джошуа готувала команда Усика – це був вже другий табір британця під їхнім керівництвом.

Цей поєдинок для Ентоні має стати проміжним перед боєм проти Тайсона Фʼюрі – сторони підписали контракт на мегафайт в четвертому кварталі цього року.

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