Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аделеє (14-2, 13 KO) для talkSPORT Boxing розповів, проти кого він хотів би провести свій наступний поєдинок.

«Звісно, я й далі хочу брати участь у великих боях. Якщо запитаєте мене, з ким я хочу битися далі – деякі люди назвуть мене божевільним. Але ж усе здається божевіллям, доки воно не зроблене, правда?

Тому я лишаю це своєму промоутеру й тренеру. Кого вони назвуть – з тим і битимуся. Я ні від кого не ховаюся, будь-які бої, які мені запропонують, я прийму з відкритими обіймами».

У тебе зараз багато варіантів: можливий реванш з Фабіо Вордлі, який зараз високо в рейтингу WBA, є молодий Мозес Ітаума. Це ті, з ким ти хотів би зустрітися в рингу?

«На всі 110 відсотків. Це ті бої, які я абсолютно готовий прийняти. Фабіо зараз робить своє, він високо в рейтингу WBA. Є Мозес, який також високо в рейтингу WBO, він теж робить своє. Він показав хороший виступ у вихідні.

Думаю, ці хлопці зараз у такій позиції, що найближчим часом битимуться за титул чемпіона світу. Вони, можливо, навіть не думають про мене зараз, але якщо ці бої з’являться – я їх прийму».

Ми сьогодні зранку говорили з Дюбуа. Він працює над різними речами та повернеться. Даніель проти тебе – це той бій, якого б ти хотів?

«Так, я б дуже хотів цього бою. Ми з Дюбуа багато спарингували разом у залі, тож фанати точно отримали б задоволення. Якщо ви хочете побачити справжнє вуличне мистецтво – вам потрібен бій між мною та Дюбуа».

Нагадаємо, 16 серпня Аделеє програв хорвату Філіпу Хрговичу одностайним рішенням суддів – 98-91, 99-90, 99-90.