Хижняк дебютує у професійному боксі: відоме ім'я суперника
Українець вийде у ринг проти колумбійця
близько 3 годин тому
Український боксер Олександр Хижняк проведе свій перший поєдинок на професійному ринзі 21 березня. Олімпійський чемпіон зустрінеться з колумбійцем Вільмером Бароном (8-13-1, 6 КО).
Бій відбудеться у селі Лісники (Equides Club) в межах турніру промоутерської компанії Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
Хижняк, Ловчинський, Жасан і компанія – учасники вечора боксу від промоутерської компанії Усика.