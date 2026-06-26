«Розчарування»: президент WBC емоційно відреагував на відмову Усика від титулу
Маурісіо Сулейман не повірив у автентичність відео українця
близько 1 години томуПідписатися в
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман прокоментував заяву українського боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо звільнення чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Керівник організації зізнався, що дізнався про рішення непереможного чемпіона з публікації у соцмережах і був здивований таким кроком.
Яке ж розчарування для мене дізнатися з відео в соціальних мережах, що наш чемпіон у надважкій вазі звільняє свій титул WBC. Таке в нас зараз життя, що я б навіть подумав, що це ШІ. Особисто я бажаю Усику великих успіхів у житті як на рингу, так і поза ним.
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