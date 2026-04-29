Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) у своїх соцмережах звернувся до колишнього чемпіона світу британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

На своїй сторінці у Х українець опублікував фото біля стіни з малюнком українського прапора. Поруч із ним прикріплена вирізка з постера із зображенням Джошуа та написом: «AJ. You can. Undisputed. 2027 «G» («Ей Джей. Ти можеш. Абсолютний чемпіон. 2027 – з англійської).

«Просто працюй, жодних відмовок».

Раніше стало відомов, що Усик більше не претендує на бій із Тайсоном Ф’юрі.