Володимир Кириченко

Домініканський боксер легкого дивізіону Едвін Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) для The Ring заявив, що припинив співпрацю з промоутером Самсоном Левковичем.

Це сталося після скасування бою проти колишнього чемпіона WBO Кішона Девіса (13-0, 9 КО).

Де Лос Сантос сказав, що розрив з Левковичем пов'язаний з «непорозумінням у фінансовій сфері». Едвін також підкреслив, що він хотів вийти на бій з Девісом, навіть попри те, що він не був задоволений своєю часткою фінансової компенсації, яку він отримав би від Кішона.

«Сума була запропонована моїм тренером. Мене найбільше турбувало те, що мені запропонували 50 000 доларів за продовження бою. Мій тренер попросив 300 000 доларів, тому що Кейшон мав надлишкову вагу в 2 кг. Та я хотів битися з Кейшоном за будь-яких обставин. Я хотів титул. Я шукаю когось, хто зможе найкращим чином просувати мою кар'єру, будь то менеджер чи промоутер. Я хочу показати свій талант і віру в себе. Мені просто потрібні можливості для цього».

Кішон провалив зважування напередодні бою з Де Лос Сантосом – у підсумку його позбавили титулу і скасували поєдинок.

Зазанчимо, якби бій відбувся, Едвін у разі перемоги став би чемпіоном WBO. Організація вже наказала Абдуллі Мейсону та Сему Ноуксу почати переговори про бій за вакантний титул.