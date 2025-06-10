У США заявили, що Кішон навмисно провалив зважування перед боєм з Де Лос Сантосом
Відповідь на це знає лише американський боксер
близько 1 години тому
Відомий американський спеціаліст Грег Гекетт для MillCity Boxing заявив, що ексчемпіон у легкому дивізіоні Кішон Девіс (13-0, 9 КО) навмисно провалив зважування перед поєдинком з Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).
«Якщо ти приходиш на зважування майже на п’ять фунтів важчим, це означає, що ти просто не намагався.
Ти не тренувався. Ти досяг певної позначки й вирішив: «Буде як буде». Але тоді ти вже не мав тієї самої енергії для бою з Де Лос Сантосом.
Усе, що сталося, змушує мене думати: а чи справді Кішон хотів битися з Де Лос Сантосом? Починаю думати, що ні. Уся ситуація могла бути просто відмовкою.
І от питання: що далі? Кейшон – не той тип, що любить просити вибачення. Але в такій ситуації – чи взагалі можна вибачитися? Коли ти робиш подібне, чи вибачення мають сенс?».
Нагадаємо, що Кішон провалив зважування напередодні бою з Де Лос Сантосом – у підсумку його позбавили титулу IBF і скасували поєдинок.
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