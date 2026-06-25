Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) поділився планами щодо подальшого розвитку кар'єри та оцінив можливість побортися за титул нової ліги Zuffa Boxing.

Боксер відзначив, що наразі фокусується на поверненні на високий рівень, а також прокоментував ситуацію у своїх дивізіонах, згадавши колишніх суперників — Крістіана Мбіллі та Хайме Мунгію. Слова наводить vRINGe.

Якщо чесно, наразі про це не думаю. Мені б повернутися добре, показати себе. А вже після цього можна буде рухатись далі і про щось думати. Ну ось що я хочу? Я хочу повернутись. І не просто повернутись. А повернутись у топ.

У середній вазі або в суперсередній. Тому що в суперсередній вазі Крістіан Мбіллі, з яким я боксував, став чемпіоном світу і у вересні боксуватиме з Канело Альваресом. А Хайме Мунгія місяць тому виграв пояс у Хосе Ресендіса. Не вийшло. І Ресендіс боксував із Мунгією. Тому зараз я хочу знову увійти до топу. А вже тоді думати про пояс — Zuffa чи якесь інше.