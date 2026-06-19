Дерев'янченко проведе дебютний бій у Zuffa Boxing: суперник та дата поєдинку
Українець вийде у ринг 26 липня
28 хвилин томуПідписатися в
Промоутерська компанія Zuffa Boxing офіційно оголосила про поєдинок українського боксера другої середньої ваги Сергія Деревʼянченка (16-6, 11 KO).
Українець проведе 10-раундовий бій у ліміті середньої ваги проти 23-річного американця Джаліла Гекетта (12-1). Зустріч відбудеться 26 липня у Нью-Йорку.
Для 40-річного Деревʼянченка цей поєдинок стане дебютним під егідою Zuffa Boxing, з якою він підписав контракт наприкінці квітня.
Свій останній бій Сергій провів у липні 2025 року, здобувши перемогу над американцем Джеремі Рамосом.
Лапін вибув з топ-15 рейтингу IBF, Чухаджян втратив позиції.
Поділитись