Zuffa Boxing підписала ще двох українських боксерів
До промоутерської компанії приєдналися Дерев’янченко та Сіренко
близько 1 години тому
Українські боксери Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 KO) та Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) підписали контракти з організацією Zuffa Boxing. Повідомляє BucketHatBoxing.
Дерев’янченко востаннє боксував у липні 2025 року, здобувши перемогу над американцем Джеремі Рамосом (14-18, 4 КО). Сіренко того ж літа зазнав поразки від британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО) одноголосним рішенням суддів.
Раніше до Zuffa Boxing приєдналися ще два представники України — Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) та Сергій Богачук (27-3, 24 КО).
