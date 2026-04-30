Денис Сєдашов

Українські боксери Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 KO) та Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) підписали контракти з організацією Zuffa Boxing. Повідомляє BucketHatBoxing.

Дерев’янченко востаннє боксував у липні 2025 року, здобувши перемогу над американцем Джеремі Рамосом (14-18, 4 КО). Сіренко того ж літа зазнав поразки від британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раніше до Zuffa Boxing приєдналися ще два представники України — Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) та Сергій Богачук (27-3, 24 КО).