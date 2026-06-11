Володимир Кириченко

Український ветеран боксу Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) проведе поєдинок з американцем Джалілом Гекеттом (12-1, 9 КО). Про це повідомляє The Ring.

10-раундовий бій у середньому дивізіоні відбудеться 26 липня в театрі Infosys на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Бій відкриє основну частину вечора боксу Zuffa Boxing 09, яка складатиметься з трьох поєдинків.

Наприкінці квітня Деревʼянченко підписав угоду з Zuffa. Для нього це буде дебютний бій у промоушені.

40-річний Дерев’янченко провів лише один бій після поразки одноголосним рішенням суддів від Крістіана Мбіллі (29-0-1, 23 КО) у серпні 2024 року. У липні 2025-го він здобув перемогу над американцем Джеремі Рамосом.

23-річний Гекетт наприкінці 2024 року програв Хосе Роману роздільним рішенням суддів, після чого здобув три перемоги поспіль. У своєму дебютному поєдинку під егідою Zuffa Boxing 1 лютого в Лас-Вегасі він переміг Роберто Круса-молодшого рішенням більшості суддів.

Раніше повідомлялося, що Канело у вересні проведе бій проти кривдника Дерев'янченка.