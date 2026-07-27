Дерев'янченко поступився рішенням суддів у дебютному бою в Zuffa
Український ветеран не зумів перемогти американського проспекта
19 хвилин томуПідписатися в
В ніч на 27 липня відбувся вечір боксу Zuffa Boxing 09 у Нью-Йорку.
У першому з трьох поєдинків основного карду в середній ваговій категорії зустрілися український ветеран Сергій Деревʼянченко (16-7, 11 KO) та американець Джаліл Гекетт (13-1, 9 КО).
Бій тривав усі 10 регламентованих раундів і завершився поразкою 40-річного українця одностайним рішенням суддів – 92:98, 93:97, 94:96.
Зазначимо, що у четвертому раунді після зіткнення головами у Дерев’янченка відкрилося розсічення над правим оком.
Для українця це був дебютний бій у промоушені Zuffa. Він зазнав сьомої поразки в останніх 11 поєдинках, тоді як Гекетт продовжив свою переможну серію до чотирьох боїв поспіль.
Раніше Деревʼянченко оцінив можливість побортися за титул нової ліги Zuffa Boxing.
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