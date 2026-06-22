Британський боксер суперважкої ваги Девід Аллен поділився думками щодо поєдинку між хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) та британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО). Слова наводить Boxing News Online.

Аллен назвав це протистояння зустріччю бійця світового класу та потенційного лідера дивізіону. На думку боксера, головними перевагами Ітауми стануть швидкість і витривалість, що дозволить йому завершити поєдинок достроково.

Я вважаю, що це неймовірний бій – у нас є перевірений боєць світового класу проти, можливо, хлопця, який буде тим самим номером один у надважкій вазі протягом наступних 15 років.

Хргович – хороший боєць, справжній топрівень. Він справді дуже хороший. Але, на мою думку, Ітаума для нього занадто швидкий. Можливо, занадто швидкий і занадто свіжий. Думаю, Мозес переможе достроково.