Регулярний чемпіон WBA у надважкому дивізіоні росіянин Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) для Boxing News заявив, що готовий провести поєдинок проти британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

«[У лютому] я сказав: «Окей, давайте поговоримо». Деякі переговори, розмови, промоутери, менеджери, команди – без проблем, просто дайте мені локацію, час, дату і давайте битися.

Але це бокс – це серйозний бізнес. Можливо, зараз не ідеальний час для цього бою. Можливо, після липня ми поб’ємося, або, можливо, наступного року.

У Мозеса хороша команда, хороший промоутер, хороший менеджер, хороший тренер, і, можливо, його команда вирішить взяти цей бій [проти Хрговича], тому що, можливо, це найкращий варіант для нього зараз, бо він молодий, у нього, можливо, ще небагато досвіду, і для його кар’єри бій з Хрговичем ідеальний».