Денис Сєдашов

Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно анонсувала поєдинок у надважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та досвідченим хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО). Повідомляє Queensberry.

Протистояння відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні, Велика Британія.

Для 21-річного Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном.

34-річний Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Ітаума може провести поєдинок проти дворазового олімпійського.