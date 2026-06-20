Ітаума та Хргович проведуть поєдинок наприкінці серпня
Бій відбудеться у Лондоні
близько 1 години томуПідписатися в
Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно анонсувала поєдинок у надважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та досвідченим хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО). Повідомляє Queensberry.
Протистояння відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні, Велика Британія.
Для 21-річного Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном.
34-річний Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.
Ітаума може провести поєдинок проти дворазового олімпійського.