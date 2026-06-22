Ітаума та Хргович провели першу битву поглядів напередодні серпневого бою
Бій запланований на 29 серпня
близько 1 години томуПідписатися в
Британський проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (20-1, 15 КО) вперше зійшлися у дуелі поглядів. Зустріч боксерів відбулася під час офіційної пресконференції.
Поєдинок між спортсменами запланований на 29 серпня. Шоу прийматиме арена O2 Arena в Лондоні.
Для 21-річного непереможеного Ітауми цей бій стане першим після перемоги над Джермейном Франкліном. 34-річний Хргович у своєму останньому поєдинку, який відбувся у травні, завдав поразки Дейву Аллену.
Раніше стало відомо, коли буде оголошено наступний бій Ітауми.