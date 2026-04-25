Девід Хей: «Бій Ф’юрі проти Джошуа досі актуальний, але час спливає»
Відомий британський ексчемпіон розкрив перевагу Циганського короля перед потенційним боєм з Ей Джеєм
близько 4 годин тому
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей поділився очікуваннями від потенційного мегафайту між двома зірками британського боксу — Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить Boxing News.
Ми вже на тому етапі, коли якщо це не станеться цього року — люди почнуть втрачати інтерес. Кажуть, що інтерес зникне, але насправді ні. Це все ще величезний бій. Гучний, привабливий поєдинок. Ми можемо казати: "Та вже ніхто не хоче це дивитися", але усі все одно будуть дивитися. Усі захочуть побачити цей бій. Тож будемо сподіватися, що обидва будуть здорові.
Тайсон, до речі, виглядав чудово в останньому бою — хоч і лише два раунди. Він позбувся іржі й повернувся до своєї форми. Це було навіть краще, ніж якби він просто швидко нокаутував суперника в першому раунді. Бо тоді він нічого б не виніс із цього бою і міг би підійти до поєдинку з Джошуа все ще не в оптимальній формі.
А проти Джошуа не можна виходити неготовим на 100%. Треба бути зібраним з самого початку. І Тайсон дав собі найкращу підготовку, провівши повноцінний бій проти великого суперника протягом кількох раундів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05