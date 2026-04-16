Пітер Ф’юрі — про бій Джошуа та Тайсона: «Впевнений, це станеться»
Фахівець наголосив на великому попиті публіки на цей поєдинок
близько 2 годин тому
Відомий британський тренер Пітер Ф’юрі переконаний, що поєдинок між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) обов’язково відбудеться. Фахівець вважає, що величезний попит з боку вболівальників зробить цей мегафайт неминучим. Слова наводить Seconds Out.
Думаю, так. Вважаю, що всі ці бої рано чи пізно відбудуться. Попит з боку публіки дуже великий, тож, упевнений, це станеться. [Щодо Джошуа], думаю, [проміжний бій] потрібен. Він довго не виступав, справді довго. До того ж була травма. Тому йому варто повернутися, провести один бій, а вже потім виходити на великий поєдинок.
