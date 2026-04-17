Хірн: «Ми як ніколи близькі до організації бою Джошуа — Ф’юрі»
Промоутер зробив важливу заяву щодо організації мегафайту
33 хвилини тому
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), підтвердив активну фазу переговорів щодо мегафайту проти Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить iFL TV.
За словами очільника компанії Matchroom Boxing, сторони щодня працюють над узгодженням деталей контракту за участі представників Саудівської Аравії.
Ми щодня ведемо переговори з Туркі та юристами сторони щодо цього бою. Зараз це просто постійний обмін позиціями. Я не буду вдаватися в деталі, але в мене чітка установка — організувати цей бій. Тож сподіваюся, що незабаром зможемо повідомити хороші новини для всіх. [Чи ми близькі до цього як ніколи?] Так, без жодних сумнівів.
Джошуа: «Бій із Ф'юрі може стати розминкою для мене».
