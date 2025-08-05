Тайсон і Форман — позаду. Кого Атлас вважає найнебезпечнішим нокаутером
Легендарний тренер пояснив свій вибір
близько 2 годин тому
Відомий американський боксерський експерт Тедді Атлас поділився власним рейтингом найсильніших панчерів в історії боксу та здивував вибором головного нокаутера серед важковаговиків. Слова наводить secondsout.
На його думку, найпотужніший удар у суперважкій вазі належав не Майку Тайсону і навіть не Джорджу Форману, а Ерні Шейверсу.
Четверте місце. Сила не в обох руках, але права — це просто щось неймовірне. Ерні Шейверс: 76 перемог, 14 поразок, одна нічия, 70 нокаутів. Цей хлопець справді вмів бити. Особливо правою рукою. Це також показує, яке серце мали Алі та Ларрі Холмс — адже їм довелося вистояти проти нього.
Майк Тайсон назвав найкращого боксера в історії.