Денис Сєдашов

Колишні чемпіони світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) підпишуть контракт на проведення поєдинку, який має стати однією з головних подій року у світі боксу.

Промоутер Спенсер Браун підтвердив, що Циганський король уже поставив свій підпис під угодою. Наразі сторони працюють над технічними питаннями. Слова наводить talkSPORT.

Ми вже підписали контракт, підписали всі необхідні папери. Насправді Тайсон досить довго не виходив на ринг. Отже, ми, мабуть, хотіли б провести ще один бій до того, як зустрітися з Джошуа. Якщо зробити це в липні, то протистояння з Ентоні відбудеться в листопаді або грудні. Тому діяти треба швидко. Спенсер Браун

Орієнтовною датою мегафайту називають кінець 2026 року.

