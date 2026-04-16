Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) заявив про готовність провести поєдинок проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Британець наголосив, що його впевненість зросла після перегляду останнього виступу «Циганського короля» проти арсланбека махмудова. Слова наводить The Ring.

Турки потрібно кое-що додолати, а потім подивимося, що буде наступного місяця. Після того, що я побачив у бою Ф’юрі — Махмудов, поєдинок із Тайсоном може стати розминочним для мене. І відчуваю, що готовий. Хочу зламати йому щелепу. Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що 11 квітня Ф'юрі переміг махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.