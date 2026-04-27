Хірн розповів, яку роль зіграв Усик в ухваленні рішення про наступний бій Джошуа
Відомий промоутер дав чітку відповідь
11 хвилин тому
Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа, повідомив, що володар титулів WBA, WBC і IBF Олександр Усик допоміг переконати Ей Джея провести розминочний поєдинок перед мегафайтом із Тайсоном Ф'юрі.
За словами Хірна, український боксер, у команді якого тренується Джошуа, зіграв важливу роль у плануванні найближчих боїв британця. Цитує промоутера boxingnewsonline.net.
«Тут багато чого виходило від Олександра Усика, він був частиною цих розмов. А розмови були такими: безумовно, Джошуа потрібно провести бій-повернення. Ймовірно, він би зміг заробити більше грошей, якби одразу вийшов на поєдинок із Ф'юрі. Але команда Джошуа сказала: «Ні за що. Нам потрібно бути готовими на 100 відсотків, коли ми битимемося з Тайсоном Ф'юрі».
