Катерина Толстікова, дієтологиня абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), в інтерв'ю YouTube-каналу Економічна правда розповіла про свою цінову політику.

Скільки коштує співпраця з Олександром? Це десятки тисяч доларів або більші ціни?

«Якщо чесно, в мене вартість послуг для спортсменів залишилася на рівні 2019 року».

Чому так?

«Я не знаю. Мені просто подобається з ними працювати, і вони є моїми постійними пацієнтами. В мене немає такого, що якщо це якась величина, наприклад, то треба вартість ставити іншу. Для мене всі люди є в першу чергу людьми і пацієнтами.

А так як у нас склалися класні відносини, постійні відносини, дружні, і мені подобається там працювати і подобається колектив, то це моя думка і рішення – не змінювати нічого.

Тому це навіть дешевше, ніж зараз у мене коштує консультація. Але думки і чутки про таке є – вони ходять, що я заробила не знаю скільки. Насправді, якби це було так – напевно, я б уже купила собі будинок, квартиру або ще щось. Або, може, просто про інвестувала б у якийсь новий продукт.

Наразі такого нема. Він є таким же звичайним пацієнтом, як усі інші пацієнти, які в мене колись були, і тому в мене вартість послуг для них залишилася така ж сама».

