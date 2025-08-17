Олег Гончар

Тренер британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Бен Девісон прокоментував вражаючу перемогу свого підопічного над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО). Слова тренера навів портал talkSPORT.

Девісон зізнався, що передбачав такий результат, відзначивши неймовірну силу Ітауми.

Я бачив, як у залі він буквально знищує суперників, іде вперед і ламає їх. Бен Девісон

Тренер відзначив, що навіть кілька раундів із Мозесом становлять серйозне випробування.

Бен визнав статус Вайта як легенди британського боксу, але розчарований нокаутом в першому раунді, оскільки вважає, що Мозес потребує досвіду в довгих поєдинках.

Мінус у тому, що ми досі шукаємо для Мозеса можливість набрати більше раундів. Бен Девісон

Водночас він висловив задоволення від роботи з Ітаумою, назвавши це справжнім задоволенням, і натякнув на плани щодо майбутніх суперників. Наразі у них вже є варіанти, але імена оппонентів не хочуть озвучувати, щоб не зросла їх ціна.

Нагадаємо, після бою Ітаума сказав, що йому поки ще рано викликати на бій Олександра Усика.