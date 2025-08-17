Для Ітауми намагаються знайти суперників, які витримають багато раундів
Бен Девісон відреагував на нокаут Вайта та розповів про головний виклик для свого підопічного
близько 2 годин тому
Тренер британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Бен Девісон прокоментував вражаючу перемогу свого підопічного над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО). Слова тренера навів портал talkSPORT.
Девісон зізнався, що передбачав такий результат, відзначивши неймовірну силу Ітауми.
Я бачив, як у залі він буквально знищує суперників, іде вперед і ламає їх.
Тренер відзначив, що навіть кілька раундів із Мозесом становлять серйозне випробування.
Бен визнав статус Вайта як легенди британського боксу, але розчарований нокаутом в першому раунді, оскільки вважає, що Мозес потребує досвіду в довгих поєдинках.
Мінус у тому, що ми досі шукаємо для Мозеса можливість набрати більше раундів.
Водночас він висловив задоволення від роботи з Ітаумою, назвавши це справжнім задоволенням, і натякнув на плани щодо майбутніх суперників. Наразі у них вже є варіанти, але імена оппонентів не хочуть озвучувати, щоб не зросла їх ціна.
Нагадаємо, після бою Ітаума сказав, що йому поки ще рано викликати на бій Олександра Усика.
