«Незначна перевага»: Нганну визначився, на кого ставить у битві Джошуа та Ф’юрі
Бій відбудеться восени
близько 1 години тому
Колишній володар титулу UFC у важкій вазі Френсіс Нганну зробив свій прогноз на очікуване протистояння між зірками світового боксу — Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Слова наводить Fight News.
Камерунський боєць вважає фаворитом Циганського короля, відзначаючи його унікальні навички у поєдинках із класичними боксерами.
Якщо мені доведеться віддати комусь перевагу, то вона буде незначною. Я виберу Ф’юрі, бо він дуже спритний. Тайсон дуже гарний із професійними боксерами. Він не розуміє лише, як мати справу із суперником, який не є профі-боксером.
Нагадаємо, що мегафайт британських суперважковаговиків заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точна дата поєдинку буде оголеша пізніше.
Усик більше не претендує на бій із Ф'юрі: відома причина.
