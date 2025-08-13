Денис Сєдашов

Легендарний Майк Тайсон вважався найнебезпечнішим боксером планети. Та, за словами відомого функціонера Боба Гудмана, навіть Залізний Майк мав суперника, з яким не хотів мати справи.

В інтерв’ю Boxing Scene у 2005 році Гудман розповів, що промоутер Дон Кінг колись зізнався йому про страх Тайсона перед легендарним Джорджем Форманом, відомим своєю неймовірною ударною потужністю.

— «Боб, ти не повіриш, але цей чортів Тайсон до смерті боїться Формана і не хоче з ним битися», — передав слова Кінга Гудман.

— «Я був там, коли Дон намагався організувати цей бій. Він казав Тайсону: «Джордж — це величезні гроші, він старий і повільний, тож проблем не буде», — сказав Гудман.

