«До смерті боїться Формана». Як Тайсон відмовився від легендарного бою
Залізний Майк нібито до смерті боявся потужного Джорджа
10 хвилин тому
Легендарний Майк Тайсон вважався найнебезпечнішим боксером планети. Та, за словами відомого функціонера Боба Гудмана, навіть Залізний Майк мав суперника, з яким не хотів мати справи.
В інтерв’ю Boxing Scene у 2005 році Гудман розповів, що промоутер Дон Кінг колись зізнався йому про страх Тайсона перед легендарним Джорджем Форманом, відомим своєю неймовірною ударною потужністю.
— «Боб, ти не повіриш, але цей чортів Тайсон до смерті боїться Формана і не хоче з ним битися», — передав слова Кінга Гудман.
— «Я був там, коли Дон намагався організувати цей бій. Він казав Тайсону: «Джордж — це величезні гроші, він старий і повільний, тож проблем не буде», — сказав Гудман.
WBC оголосила результати допінг-тесту Усика та Дюбуа після реваншу.