«Доісторична епоха...». Промоутер Джошуа порівняв підготовчі табори Усика та Канело
Альваресу це не сподобається
близько 1 години тому
Зірковий промоутер Едді Хірн для Ring Magazine поділився враженням від тренувального табору володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Я бачив його тренувальний табір. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом та Річардом Шафером, і вони говорили про Канело. Чотири чи п’ять років тому Канело задавав стандарти тренувальних таборів. Його тренувальний табір – це доісторична епоха порівняно з тим, що я бачив у Валенсії. Тож ці речі постійно розвиваються.
До речі, Канело дуже наполегливо тренується, але є вищі рівні, і ви розумієте, чому в Усика така витривалість. Той факт, що він може мати проблеми проти Ентоні Джошуа після дев’яти раундів у реванші, а потім з 10-го по 12-й просто натиснути на газ і показати чудовий виступ.
Я думаю, що він надлюдина. У нього є дар від Бога з точки зору його таланту, але те, як він працює, це феноменально. І я думаю, що це просто виведе Ей Джея на інший рівень. Просто тренування в такому середовищі з ним дуже допомагають».
