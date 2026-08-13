«Досі не дивився цей бій»: Пренга прокоментував дострокову поразку Джошуа в Джидді
Суперважковаговик розповів про липневу поразку від Ей Джея
Албанський суперважковаговик Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) поділився враженнями від поразки в поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Слова наводить trisdixon.substack.com.
Чесно кажучи, я так і не передивився весь бій. Не хочу його дивитися, просто хочу трохи відпочити. Але згодом обов'язково перегляну.
Я думав, що завершу бій достроково, але в першому раунді він постійно намагався зв'язувати мене. Мені здавалося, що добию Джошуа ще в першому раунді. Планував фінішувати його в першому, другому або третьому раунді. Досі не розумію, що саме сталося у другому.
Чи здивував мене нокдаун на старті? Якщо відверто — ні. Я збирався відправити його на настил, хіба що не очікував, що це станеться вже через 30 секунд. Але я знав, що вронила його.
Нагадаємо, у липні Ентоні Джошуа переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді в головній події вечора бокса в Джидді (Саудівська Аравія).
Пренга — про бій з Джошуа: «Мене ніколи раніше не збивали з ніг».
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