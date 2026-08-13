Албанський суперважковаговик Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) поділився враженнями від поразки в поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Слова наводить trisdixon.substack.com.

Чесно кажучи, я так і не передивився весь бій. Не хочу його дивитися, просто хочу трохи відпочити. Але згодом обов'язково перегляну.

Я думав, що завершу бій достроково, але в першому раунді він постійно намагався зв'язувати мене. Мені здавалося, що добию Джошуа ще в першому раунді. Планував фінішувати його в першому, другому або третьому раунді. Досі не розумію, що саме сталося у другому.

Чи здивував мене нокдаун на старті? Якщо відверто — ні. Я збирався відправити його на настил, хіба що не очікував, що це станеться вже через 30 секунд. Але я знав, що вронила його.