Пренга — про бій з Джошуа: «Мене ніколи раніше не збивали з ніг»
Крістіан віддав належне ударній силі Ей Джея
Албанський надважковаговик Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) поділився враженнями від сили ударів колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
Це була сила, адже це перший раз, коли мене збили з ніг за всю мою кар’єру, за все моє життя. Мене ніколи не збивали з ніг, навіть під час спарингів. Я вважаю, що він має силу.
Голуб вперше прокоментував перемогу Джошуа над Пренгою.
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