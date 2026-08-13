Вемблі чи Соу-Фай: де відбудеться грандіозний бій Джошуа проти Ф’юрі
Промоутер Френк Воррен оцінив шанси проведення поєдинку у США
Британський промоутер Френк Воррен прокоментував чутки про те, що довгоочікуваний поєдинок між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) може пройти в США. Слова наводить boxingnewsonline.net.
Я думаю, що це, безумовно, засмутить британських уболівальників. Але попри це бій відбудеться. Якщо він пройде у Великій Британії – здорово. Якщо ні, то це означатиме, що 90 тисяч фанатів не зможуть подивитися його наживо у Великій Британії, проте мільйони все одно побачать його по ТБ.
У Великій Британії передбачили переможця мегафайту Джошуа – Ф'юрі.