Сергій Разумовський

Київське Динамо сьогодні, 13 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти азербайджанського Карабаха. Поєдинок відбудеться в Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова.

Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом. Головним арбітром матчу призначено англійця Стюарта Аттвелла.

До другого поєдинку кияни підходять із мінімальною перевагою. У першому матчі, який відбувся в Україні, Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0. Єдиний гол зустрічі на десятій хвилині забив Матвій Пономаренко.

Команда Ігоря Костюка розраховує втримати перевагу в Баку та пройти до наступного етапу кваліфікації Ліги конференцій. Водночас азербайджанський клуб гратиме на домашньому стадіоні, тому киянам доведеться витримати серйозний тиск із боку суперника.

Для Динамо цей матч стане вже шостим офіційним поєдинком у новому сезоні. Єврокубкову кампанію столичний клуб розпочав у кваліфікації Ліги Європи.

На першому етапі кияни зустрілися з румунською Університатею Клуж. За підсумками двох матчів команди не змогли визначити переможця в основний час, тому долю протистояння вирішила серія післяматчевих пенальті. У ній сильнішим виявилося Динамо.

Наступним суперником української команди став грецький ПАОК. За підсумками двох зустрічей кияни поступилися та залишили Лігу Європи. Після цього Динамо продовжило виступи в єврокубках у кваліфікації Ліги конференцій.

Карабах також стартував у Лізі Європи. Азербайджанська команда спочатку пройшла Вестрі, однак у наступному раунді не змогла здолати болгарський ЦСКА. Обидва матчі завершилися без забитих м’ячів, а в серії пенальті перемогу здобув болгарський клуб.

Останній офіційний матч Динамо провело в чемпіонаті України проти Вереса. Кияни перемогли рівненську команду з рахунком 2:1, здобувши позитивний результат перед важливим виїздом до Азербайджану.

В Україні трансляцію матчу Карабах – Динамо проведуть телеканал «2+2» та платформа «Київстар ТБ». Переможець протистояння за підсумками двох матчів продовжить боротьбу в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.