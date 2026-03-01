Стало відомо, хто готуватиме Верховена до мегафайту з Усиком в Єгипті
Бій пройде 23 травня
близько 2 годин тому
Тренером нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у поєдинку проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) стане Пітер Ф’юрі. Слова наводить The Ring.
Пітер Ф’юрі — дядько та колишній наставник Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Він з Верховеном вже співпрацював під час кар’єри нідерландця в промоушені Glory.
Поєдинок Усик — Верховен запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет).