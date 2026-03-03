Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) в YouTube-каналі talkSPORT Boxing висловив обурення рішенням Всесвітньої боксерської ради (WBC) санкціонувати поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

Я думаю, що сам факт санкціонування, мабуть, трохи більше [безглуздий]. Ми бачили такі бої, як Ф’юрі проти Нганну, але це найбезглуздіше, на мою думку. Не хочу перегнути палку щодо WBC, є й інші санкціонуючі органи. Є протоколи та процедури, всі платять санкціонуючі збори та роблять те, що повинні робити, щоб піднятися в рейтингу. І ви хочете свій шанс. Лоуренс Околі

На думку Околі проведення подібних виставкових за своєю суттю поєдинків відсуває реальних претендентів на другий план і створює тривалі паузи між обов'язковими захистами.

Я не хочу вказувати, з ким він повинен битися, але це має бути зроблено своєчасно та зрушити дивізіон з місця. І знаєте, чого ми не хочемо, так це того, щоб цей бій, на який знадобився майже рік, відбувся, а потім була затримка ще на рік. І Фабіо Вордлі залишається єдиною людиною з іншим поясом у надважкій вазі. Лоуренс Околі

Поєдинок, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі, матиме статус «спеціальної події».

