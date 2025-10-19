Дружина ексчемпіона світу з боксу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), Періс Ф’юрі, розповіла про можливе повернення британця у ринг.

За її словами, Тайсону надходили вигідні пропозиції для повернення, і він серйозно розглядає їх, хоча раніше обіцяв залишитися на пенсії. Повідомляє This Morning.

Пропозиції були. Я знаю, що пропозиції були чудовими, і він думав про це. Але він повинен мати любов до цього. І я думаю, що йому треба віднайти любов до цього, якщо він хоче повернутись. Я нещодавно сказала йому про це, бо раніше постійно його відмовляла. Я повторювала: «Не буду тебе підтримувати». Але побачила блиск у його очах і сказала: «Послухай, якщо ти хочеш зробити це знову, я тебе підтримаю. Просто не хочу, щоб ти це робив».

Так, можна сказати: стежте за новинами. Тайсону може бути 55 років, але я все одно казатиму: «Стежте за новинами».